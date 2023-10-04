В Азербайджане назвали легитимными аресты бывших лидеров НКР

Азербайджан выразил категорическое несогласие с сомнениями в законности действий правоохранительных органов, связанными с арестом бывших руководителей не признанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). В заявлении Министерства Иностранных Дел Азербайджана подчеркнуто, что такие сомнения не имеют подлинного основания.

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Министерство Иностранных Дел также отметило, что власти Азербайджана предоставили возможность тысячам армянских военных и бойцов незаконных вооруженных формирований добровольно сдать оружие и свободно покинуть территорию страны, направляясь в Армению. При этом подчеркнуто, что такой шаг свидетельствует о стремлении к урегулированию конфликта.

МИД также заявил, что действия Еревана в виде предъявления необоснованных исков против Баку в судах говорят о несерьезности Армении в отношении мира и процесса нормализации отношений между странами.

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Ранее было объявлено, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил встречу с лидерами Армении и стран Европейского союза, которая должна была состояться в испанском городе Гранада. Причиной отмены стали антиазербайджанские заявления Франции, вызвавшие недовольство азербайджанской стороны.