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Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость топлива в России вновь начала увеличиваться. Этот рост замечен как в цене бензина, так и в стоимости летнего дизельного топлива после трех дней снижения цен.
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Спецификации увеличения цен следующие:
- Цена летнего дизельного топлива в Европейской части России увеличилась на 5,8 процента, достигнув 57 тысяч рублей за тонну.
- Бензин марки Аи-92 подорожал на 1,2 процента, стоимость тонны составила 56,1 тысячи рублей.
- Премиум-марка Аи-95 увеличилась на 1,65 процента, достигнув 58,6 тысячи рублей за тонну.
- Авиакеросин упал в цене на 10,75 процента, стоимость тонны составила 69,5 тысячи рублей.
- Мазут стал дешевле на 1,55 процента, его цена составила 36 тысяч рублей за тонну.
- Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 8,15 процента, достигнув 27,7 тысячи рублей за тонну.
Это произошло после того, как правительство России 21 сентября ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Это решение было принято в связи с кризисом на внутреннем рынке, вызванным резким ростом оптовых цен и дефицитом топлива в нескольких регионах страны. Пересмотр условий экспорта обещают только после стабилизации на внутреннем рынке.
Глава Минэнерго Николай Шульгинов подчеркнул, что существующие проблемы с заполнением систем хранения топлива в России решаемы и власти принимают необходимые меры, чтобы предотвратить остановку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Он также заверил, что пока нет проблем с производством, и будут предприняты системные меры для улучшения ситуации в будущем.