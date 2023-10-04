Биржевые цены на топливо в России снова начали расти

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость топлива в России вновь начала увеличиваться. Этот рост замечен как в цене бензина, так и в стоимости летнего дизельного топлива после трех дней снижения цен.

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Спецификации увеличения цен следующие:

Цена летнего дизельного топлива в Европейской части России увеличилась на 5,8 процента, достигнув 57 тысяч рублей за тонну.

Бензин марки Аи-92 подорожал на 1,2 процента, стоимость тонны составила 56,1 тысячи рублей.

Премиум-марка Аи-95 увеличилась на 1,65 процента, достигнув 58,6 тысячи рублей за тонну.

Авиакеросин упал в цене на 10,75 процента, стоимость тонны составила 69,5 тысячи рублей.

Мазут стал дешевле на 1,55 процента, его цена составила 36 тысяч рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 8,15 процента, достигнув 27,7 тысячи рублей за тонну.

Это произошло после того, как правительство России 21 сентября ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Это решение было принято в связи с кризисом на внутреннем рынке, вызванным резким ростом оптовых цен и дефицитом топлива в нескольких регионах страны. Пересмотр условий экспорта обещают только после стабилизации на внутреннем рынке.

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Глава Минэнерго Николай Шульгинов подчеркнул, что существующие проблемы с заполнением систем хранения топлива в России решаемы и власти принимают необходимые меры, чтобы предотвратить остановку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Он также заверил, что пока нет проблем с производством, и будут предприняты системные меры для улучшения ситуации в будущем.