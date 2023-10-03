Стало известно о повреждении объекта критической инфраструктуры в Херсоне

В результате взрыва, произошедшего в подконтрольном Киеву Херсоне, был нанесен серьезный ущерб объекту критической инфраструктуры. Об этом объявил Александр Прокудин, глава областной военной администрации (ОВА) по назначению украинских властей. Сообщает об этом РИА Новости.

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Прокудин дополнил информацию, указав, что разрушения были зафиксированы как на заводе, так и на объекте критической инфраструктуры. Подчеркнем, что ранее в Херсоне уже произошли аналогичные инциденты, включая повреждение транспортного предприятия. Инциденты этого рода, в частности, были зафиксированы 28 сентября, когда было сообщено о повреждениях объекта критической инфраструктуры города. Прокудин отметил, что снаряд поразил территорию завода и инфраструктурного объекта, хотя конкретные подробности о последствиях взрыва пока не были разглашены.

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Также следует отметить, что в ночь на 28 сентября в украинских городах Николаеве и Херсоне произошли взрывы, что привело к объявлению воздушной тревоги в частях Херсонской области, находящихся под контролем Киева, а также в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Ситуация остается динамичной, и следует ожидать дополнительной информации по этому инциденту.