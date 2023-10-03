Российский регион обстреляли кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили кассетные боеприпасы, направленные на поселок Климово, расположенный в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Брянской области, Александр Богомаз, через свой официальный канал в мессенджере Telegram.

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Согласно предварительным данным, в результате этого обстрела не было зарегистрировано пострадавших среди местного населения. Однако наблюдаются повреждения нескольких жилых домов и хозяйственных построек, как подчеркнул губернатор.

На данный момент в регионе продолжается исследование ущерба и территории, подвергшейся обстрелу. Работники оперативных и экстренных служб активно заняты выполнением этой задачи.

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Стоит отметить, что в прошлом месяце ВСУ применили кассетные боеприпасы из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в поселке Уразово, который входит в состав Валуйского городского округа Белгородской области. В результате этого инцидента пострадали четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые получили осколочные ранения. Боеприпасы поразили частные жилые дома и местный магазин.