В США заявили о подготовке нового пакета вооружений для Украины

Согласно официальному заявлению представительницы Белого дома, Карин Жан-Пьер, Соединенные Штаты Америки в скором времени предоставят дополнительную военную помощь Украине, включая поставки оружия и боеприпасов. Эта новость была распространена агентством ТАСС.

реклама

"В ближайшие дни Украина получит еще один пакет военной помощи от нас", - подчеркнула Карин Жан-Пьер, добавив, что это будет символом непоколебимой поддержки Киева со стороны американского правительства.

Также стало известно, что 1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании федерального правительства страны на 45 дней, до 17 ноября текущего года. Следует отметить, что этот законопроект не включал в себя финансовую помощь Украине. Однако он был утвержден Конгрессом, несмотря на заявления Байдена о том, что Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не оставят Украину без поддержки.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Взгляд полковника ВВС США в отставке, Седрика Лейтона, также стоит учесть. Он выразил мнение, что прекращение американской военной и финансовой помощи Украине может привести к серьезным негативным последствиям. По его мнению, это может стать катастрофой и крахом для Украины.