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NYT: на Западе обеспокоены формированием пророссийской оси в Европе
В США обеспокоились формированием пророссийской оси в Европе

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Результаты парламентских выборов в Словакии, на которых бывший премьер-министр Роберт Фицо, выражающий пророссийские взгляды, одержал победу, стали одним из признаков изменения политической обстановки в Европе и ослабления поддержки Украины со стороны некоторых европейских стран. Это событие отмечено газетой The New York Times (NYT).

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В период избирательной кампании Фицо обещал, что в случае своей победы не будет предоставлять военную помощь Украине, несмотря на то, что ранее Словакия стала первой страной, поставившей истребители для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такой ход событий вызвал опасения в Соединенных Штатах и Европейском союзе (ЕС) относительно будущей военной помощи, которую Запад предоставлял Украине на протяжении последних 19 месяцев.

"Словакия, Венгрия и Сербия проявляют явную симпатию к президенту России Владимиру Путину, что свидетельствует о переменах в политической динамике данной части Европы. Даже Польша, долгое время поддерживавшая Украину и принявшая более 1,5 миллиона украинских беженцев во время конфликта, недавно приняла решение закрыть свою границу для импорта дешевого украинского зерна", - указано в статье.

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Ранее официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, призвал избегать характеристик Фицо как пророссийского политика. По мнению Пескова, сегодня в Европе политиков, которые уделяют первоочередное внимание суверенитету своей страны, часто называют пророссийскими, что, по его мнению, является абсурдом.

#новости
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