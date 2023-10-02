Киев опроверг информацию о предложении НАТО отказаться от территорий

В западных странах официально не поступали предложения Киеву об отказе от определенных территорий в обмен на возможность вступления в Североатлантический альянс. Эту информацию сделал заместитель министра иностранных дел Украины, Евгений Перебийнис, в своем заявлении, переданном агентством ТАСС.

реклама

Перебийнис подчеркнул: "Я могу утверждать, что не поступало официальных предложений, ни со стороны НАТО, ни от каких-либо других западных партнеров, касательно отказа Украины от части своих территорий в обмен на какие-либо другие действия."

В августе, начальник штаба генерального секретаря НАТО, Стиан Йенссен, высказал мысль, что конфликт с Россией может быть разрешен, если Украина согласится на уступки в сфере территориальных вопросов и, взамен, получит членство в альянсе. Однако позже он отменил свои слова, подчеркнув, что его замечания были частью более обширной дискуссии о возможных сценариях развития событий на Украине. Согласно Йенссену, он не должен был делать такие заявления.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Украинская власть была недовольна идеей об обмене территориями на членство в НАТО. Президент Украины, Владимир Зеленский, квалифицировал эти предложения как провокацию и решительно отверг их рассмотрение.