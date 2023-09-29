Названа дата запуска «Прогресса МС-25»

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-25" намечен для запуска к Международной космической станции (МКС) в декабре. Об этом важном событии информирует госкорпорация "Роскосмос" согласно донесению агентства ТАСС.

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В соответствии с данными предоставленными госкорпорацией, дата запуска грузового корабля "Прогресс МС-25" с космодрома Байконур, с применением ракеты-носителя "Союз-2.1а", установлена на 1 декабря 2023 года.

Следует подчеркнуть, что этот момент представляет собой четвертый запуск "Прогресса МС" в текущем году. Дополнительно, в сентябре стало известно, что федеральный бюджет на период с 2024 по 2026 годы включает расходы в размере более 800 миллиардов рублей на государственную программу "Космическая деятельность России".

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В этом же месяце "Роскосмос" поделился информацией о поднятии орбиты МКС на 3,5 километра, что достигнуто благодаря маневрам грузового корабля "Прогресс МС-24". Эта корректировка орбиты проведена в рамках подготовки к стыковке с кораблем "Союз МС-24".