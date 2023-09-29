В США призвали Зеленского пойти на территориальные уступки

Американский журналист Роберт Фарли выразил мнение о том, что Владимир Зеленский должен рассмотреть возможность сделать территориальные уступки в целях достижения мира, как он утверждает в своей статье для 19FortyFive.

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Фарли подчеркнул, что такое действие было бы актом истинной мудрости. Однако журналист признал, что такое решение может вызвать негодование среди сторонников Зеленского и подорвать его политическое влияние.

Кроме того, Фарли сообщил, что многие украинцы, с которыми он беседовал, сомневаются в способности Зеленского решить проблемы, связанные с послевоенной ситуацией, с которыми столкнется Украина.

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Ранее Зеленский отклонил возможность завершения украинского конфликта через передачу части территорий, обещая, что Вооруженные силы Украины продолжат контрнаступление даже после ухудшения погодных условий.