Помощников Байдена допросили по делу о секретных документах

Дело, связанное с секретными документами из периода, когда Джозеф Байден занимал должность вице-президента (с 2008 по 2016 год), привело к допросу его ближайших соратников. Эту информацию раскрыла газета The New York Times, опираясь на свои собственные источники.

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Инсайдеры издания утверждают, что за последние девять месяцев "расследование дошло до верхних эшелонов Белого дома" и включило в себя разные министерства и агентства. Помимо этого, они подчеркнули, что на допросе, проведенном спецпрокурором Робертом Хёром, присутствовали Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, и Стив Рикетти, старший помощник Джозефа Байдена.

Также были подвергнуты допросу госсекретарь США Энтони Блинкен, который ранее занимал позицию руководителя аппарата Белого дома, и Рон Клайн, бывший глава аппарата президента, а также Майкл Карпентер, перманентный представитель США при ОБСЕ, который ранее руководил аналитическим центром, связанным с Джозефом Байденом в Пенсильванском университете.

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