В Германии подняли вопрос об исключении Польши из Евросоюза

Важное заявление поступило от члена Европарламента (ЕП) Гуннара Бека, представляющего Германию, в котором он обратился к Еврокомиссии (ЕК) с рядом вопросов, связанных с визовым скандалом, имеющим отношение к Польше. В письме, ставшем доступным для ознакомления порталу «Лента.ру», Бек выразил свою обеспокоенность и поставил несколько вопросов.

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Рассматривает ли Еврокомиссия возможность провести расследование в отношении Польши в соответствии с 7 статьей Договора о Европейском союзе? Эта статья предусматривает процедуру исключения страны из ЕС в случае, если существует серьезная угроза нарушения ценностей Евросоюза со стороны одного из его членов.

Учитывая информацию, распространенную польскими СМИ, о продаже около 250 000 рабочих виз через польские консульства в разных частях мира, особенно в Африке и Азии, считает ли Еврокомиссия, что это можно рассматривать как форму гибридной атаки?

В случае решения Еврокомиссии провести расследование, какие шаги предпримутся для наказания ответственных политиков, должностных лиц, их помощников и агентов, а также других лиц, причастных к мошеннической или незаконной выдаче виз? Какие меры будут приняты для предотвращения подобных ситуаций, возможно с применением 7 статьи Договора о Европейском союзе?

В случае отказа Еврокомиссии от расследования, каковы обоснования такого решения, и почему существует различие в подходе к гибридным атакам, совершенным странами, не входящими в ЕС, и государствами-членами?

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Эти вопросы возникли в связи с информацией о том, что за месяц до парламентских выборов в Польше прокуратура начала расследование по подозрению в ускорении выдачи рабочих виз в обмен на взятки, и уже трое подозреваемых были арестованы на 18 сентября.