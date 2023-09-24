В Госдуме обвинили Азербайджан в устрашении российских миротворцев

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Константин Затулин, выразил уверенность в том, что атаки на позиции российской военной базы в Нагорном Карабахе и гибель шестерых российских военнослужащих не случайны. Эти обвинения он выразил в эксклюзивном интервью для радиостанции "Говорит Москва".

реклама

Депутат считает, что Баку стремится создать давление на миротворцев, чтобы те не вмешивались в ситуацию в Нагорном Карабахе. "Это часть стратегии, нацеленной на устрашение, с целью воздействия на поведение наших миротворцев, чтобы оно соответствовало интересам Азербайджана - по возможности, более сдержанно", - отметил Затулин. Теперь перед нами стоит выбор: оставаться пассивными наблюдателями или принимать меры, по мнению парламентария.

20 сентября Министерство обороны России сообщило о нападении на автомобиль с российскими миротворцами в Карабахе, который подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Министр иностранных дел Азербайджана, Джейхун Байрамов, затем заверил своего российского коллегу, Сергея Лаврова, что расследование этого инцидента приносит результаты, и виновные будут наказаны.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

На фоне этих событий, возле здания посольства России в Армении, был установлен временный мемориал в память о российских миротворцах, погибших в Нагорном Карабахе (Арцахе) в результате обстрела со стороны азербайджанских военных.