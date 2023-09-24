Лавров обвинил США в создании новых военных союзов

На текущий момент, Соединенные Штаты активно руководят процессом формирования новых военных союзов на Востоке. Эту информацию предоставил глава Министерства Иностранных Дел России, Сергей Лавров, в ходе обсуждения важных политических вопросов на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, как было сообщено информационным агентством РИА Новости.

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Согласно словам главы российского МИД, администрация Белого дома активно создает военно-политические альянсы, которые остаются под ее контролем, такие как AUKUS (Австралия, Великобритания и США), "тройка" США - Япония - Республика Корея, а также "четверка" Токио - Сеул - Канберра - Веллингтон.

Лавров выразил обеспокоенность тем, что такие действия со стороны Соединенных Штатов могут привести к укреплению сотрудничества с НАТО и развертыванию их инфраструктуры в Тихоокеанском регионе.

Глава российского МИД также подчеркнул опасность экспансионистских стремлений НАТО и попыток расширить свою зону ответственности на всем Восточном полушарии под девизом "неделимой безопасности Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов".

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Ранее в том же выступлении Лавров заявил, что Россия рассматривает заявления Саудовской Аравии относительно ядерного вооружения Ирана как констатацию факта. Он подчеркнул, что в мире нет желания видеть появление новых ядерных держав.