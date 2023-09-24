Лавров заявил о нереализуемости формулы мира Зеленского

Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, выразил серьезные сомнения относительно возможности реализации мирной формулы, предложенной президентом Украины, Владимиром Зеленским. Это заявление было сделано им в ходе пресс-конференции, которая прошла в зданиях ООН, согласно информации, полученной корреспондентом портала "Лента.ру".

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Во время беседы с представителями СМИ, появился вопрос о формате возможных переговоров между Владимиром Путиным и Зеленским, и о том, не станет ли предстоящее президентское голосование препятствием для диалога, если украинский лидер отменит свой указ о прекращении мирных переговоров.

Лавров подчеркнул, что в настоящее время указ Зеленского остается в силе. Он отметил: "Зеленский активно обращается к мировому сообществу, запрашивая финансовую поддержку и внимание. Однако мы всегда руководствуемся реальными обстоятельствами, и они говорят о том, что формула Зеленского пока что остается нереализуемой. Все это известно всем".

Также Министр прокомментировал заявления Запада о необходимости Украине одержать победу на поле боя, сказав: "Мы делаем вывод, что никто на самом деле не проявляет настоящего понимания текущей ситуации. В таких условиях, если речь идет о поле боя, то пусть будет поле боя".

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Ранее, Сергей Лавров призвал к расширению состава Совета Безопасности ООН.