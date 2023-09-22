США выделят новый пакет военной помощи Украине

Администрация президента США, Джо Байдена, готовится официально анонсировать новый пакет военной поддержки для Украины, важного стратегического союзника в Восточной Европе. Эта новость была объявлена Джейком Салливаном, выдающимся советником президента по национальной безопасности, и она сразу стала предметом интереса как внутри США, так и за ее пределами.

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Согласно информации, предоставленной Салливаном, новый пакет помощи будет включать в себя значительные финансовые ресурсы, направленные на укрепление систем противовоздушной обороны Украины. Основная цель - обеспечить безопасность украинских граждан и помочь стране укрепить свои позиции в сложной геополитической обстановке.

Кроме того, Соединенные Штаты поставят в Украину кассетные боеприпасы и снаряды для систем залпового огня HIMARS, а также разнообразное противотанковое вооружение, что подчеркивает американскую поддержку украинских сил в обеспечении их обороноспособности.

Важно отметить, что оперативно-тактические ракеты ATACMS не включены в данный пакет помощи, согласно заявлению представителя администрации Белого дома. Однако такая возможность все еще рассматривается и может стать предметом будущих переговоров.

Это важное объявление о предоставлении техники и боеприпасов Украине связано с официальным визитом президента Украины, Владимира Зеленского, в Белый дом. Для Зеленского это уже шестая личная встреча с американским лидером, что подчеркивает теплые и тесные отношения между двумя странами.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, Майкл Маккол, сообщил о ключевых запросах, выдвигаемых Владимиром Зеленским. В числе первоочередных просьб президента Украины - поставки тактических ракет и истребителей.

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Тем не менее, следует отметить, что в Конгрессе США есть критики предоставления военной помощи Украине. Более 30 членов Конгресса выразили свое недовольство предложением выделить 24 миллиарда долларов на помощь Украине, что подчеркивает сложность обсуждения данного вопроса в американском законодательном органе.