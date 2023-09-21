Эрдоган рассказал о планах на разговор с Путиным

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, выразил надежду на возобновление зерновой сделки с президентом России, Владимиром Путиным, как подтверждает агентство РИА Новости.

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Эрдоган определил наивысшую важность переговоров о возможности восстановления зернового коридора между двумя странами. Он подчеркнул необходимость корректного и детального обсуждения этого вопроса, чтобы обеспечить достоверное восстановление сотрудничества в сфере поставок зерна.

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Следует также отметить, что ранее Украина выразила интерес к созданию зернового хаба в Кении. Президент Украины, Владимир Зеленский, провел переговоры с президентом Кении, Уильямом Руто, который принял на себя обязательство организовать зерновой хаб в порту Момбаса. Эти события свидетельствуют о растущем внимании к развитию зернового рынка и геополитической значимости этой торговли.