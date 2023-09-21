Названы сроки окончания расследования по «Северному потоку» Названы сроки окончания расследования по «Северному потоку» Прокуратура Швеции: расследование по «Северным потокам» завершится к концу года

Прокуратура Швеции объявила, что расследование инцидента с взрывом «Северного потока», произошедшего в прошлом году, находится на "чрезвычайно важном этапе". Главный следователь Матс Юнгквист, руководящий этим делом, заявил, что ожидает завершения расследования к концу текущего года, как сообщает агентство Reuters.

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"Мы надеемся завершить расследование в ближайшее время, но перед нами стоят еще серьезные задачи, и в ближайшие четыре недели ожидать каких-либо решений не стоит", - подчеркнул Юнгквист.

Ранее депутат бундестага, Штеффен Котре, обвинил правительство ФРГ в утаивании информации относительно инцидента с "Северными потоками". По его мнению, шведские и датские спецслужбы не проявляют готовности сотрудничать с Германией, в то время как немецкое правительство, считает он, мешает раскрывать ход расследования.





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