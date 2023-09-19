Белый дом заявил о «всесторонней защите» Украины на Генассамблее ООН

В Белом доме сегодня огласили ожидания от выступления президента США, Джо Байдена, на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. В своей речи, глава американского государства планирует подчеркнуть важность американского лидерства в мировых делах и выразить поддержку Украине. Информация об этом поступила от источника ABC News, который ссылается на Белый дом.

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Акцентирование роли Джо Байдена как глобального лидера стала одной из стратегических целей его команды в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах. Они стремятся выделить его как лидера, ориентированного на достижение конкретных результатов, в отличие от предыдущего президента, Дональда Трампа.

Представитель Белого дома, Джон Кирби, отметил: "Ожидайте нашу категоричную поддержку Украины и ясное объяснение, почему это важно не только для национальной безопасности США, но и для ценностей суверенитета и уставных принципов ООН."

Источники также утверждают, что на встрече между Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским обсудят вопрос о возможном одобрении Конгрессом США инициативы о выделении дополнительного финансирования Киеву в размере 24 миллиардов долларов. Несмотря на некоторые возражения республиканцев в Палате представителей, это решение может быть принято.

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Предшествующее заявление Фила Джиральди, бывшего агента Центральной разведки США, о возможности введения американских войск на Украину вызвало широкую дискуссию. Многие эксперты высказывают опасения относительно данного шага, считая его высокорискованным и способным обострить ситуацию.