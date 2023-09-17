В США заявили о причастности западной разведки к нанесению ракетных ударов ВСУ

Западные разведывательные службы предоставляют значительную поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ), что позволяет им успешно проводить дальнобойные ракетные атаки. Это утверждение было сделано экс-советником главы Пентагона, полковником Дугласом Макгрегором, в сообщении, опубликованном на его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

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По словам Макгрегора, украинские вооруженные силы активно используют американские и британские беспилотные и пилотируемые системы разведки и наблюдения при выполнении своих задач, включая сбор разведывательной информации. По его мнению, также возможно, что ВСУ обращаются к аналогичным системам, производимым во Франции.

Полковник подчеркнул, что текущая администрация президента Соединенных Штатов, Джо Байдена, умалчивает о такой поддержке, что вызывает вопросы у граждан.

Ранее американские власти объявили о переходе ВСУ к тактике дальнобойных ракетных атак с использованием западных ракетных систем.