Глава МАГАТЭ признался в доверии России в вопросе торговли ядерным оружием

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Рафаэль Гросси, выразил доверие России в отношении ядерной торговли и подчеркнул, что он не считает, что Москва будет поставлять ядерное оружие КНДР. Это было озвучено агентством РИА Новости.

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Гросси подчеркнул, что у него нет сомнений относительно намерений России продажи ядерного оружия или передачи соответствующей технологии Северной Корее. Важно отметить, что КНДР не присоединилась к режиму нераспространения атомного оружия, что также было подчеркнуто главой МАГАТЭ.

Гросси выразил опасения относительно сложных отношений между Северной Кореей и режимом нераспространения атомного оружия. Ранее он высказывал мнение, что Россия может помочь в установлении контакта с КНДР и содействовать восстановлению доверия, которое было подорвано в отношениях между Северной Кореей и другими странами.