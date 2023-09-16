Трамп прокомментировал начало расследования по импичменту Байдена

Бывший президент США, Дональд Трамп, прокомментировал начало процедуры импичмента, направленной на нынешнего американского лидера Джо Байдена, и объявил, что это реакция Республиканской партии на события, которые произошли ранее. Эти заявления были сделаны в интервью газете Politico.

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Трамп напомнил о собственном опыте, когда ему был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса США 14 января 2021 года, и подчеркнул, что, по его мнению, данный импичмент в адрес Байдена является ответной мерой со стороны республиканцев. Без этой предыстории, утверждает Трамп, расследование в отношении Байдена не было бы инициировано.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США, Кевин Маккарти, объявил о начале расследования в рамках процедуры импичмента в отношении Джо Байдена. Он также обратился к американскому лидеру и его команде с призывом к сотрудничеству в ходе данного расследования.