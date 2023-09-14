В США указали на превосходство России над Западом в производстве вооружений

В ходе специальной военной операции (СВО), Россия выделяется тем, что её производственные мощности в сфере вооружений превосходят объемы, производимые западными союзниками Украины. Это утверждение представлено в материале газеты The New York Times (NYT).

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По данным NYT, России удалось успешно обойти санкции и экспортный контроль со стороны Запада, что позволило расширить производство ракетных систем сверх уровней, существовавших до начала конфликта. Также стоит отметить, что Россия нашла способы обеспечить поставки микроэлектроники для производства ракет и увеличила выпуск танков с 100 до 200 единиц в год. Согласно информации, полученной из высокопоставленных источников NYT в западных оборонных структурах, на данный момент Россия производит больше боеприпасов, чем США и Европа.

Ранее, на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость увеличения производства передовых вооружений, включая беспилотники "Ланцет".