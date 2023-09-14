Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
NYT: Россия начала производить больше снарядов, чем все страны Запада
В США указали на превосходство России над Западом в производстве вооружений

реклама

В ходе специальной военной операции (СВО), Россия выделяется тем, что её производственные мощности в сфере вооружений превосходят объемы, производимые западными союзниками Украины. Это утверждение представлено в материале газеты The New York Times (NYT).

реклама

По данным NYT, России удалось успешно обойти санкции и экспортный контроль со стороны Запада, что позволило расширить производство ракетных систем сверх уровней, существовавших до начала конфликта. Также стоит отметить, что Россия нашла способы обеспечить поставки микроэлектроники для производства ракет и увеличила выпуск танков с 100 до 200 единиц в год. Согласно информации, полученной из высокопоставленных источников NYT в западных оборонных структурах, на данный момент Россия производит больше боеприпасов, чем США и Европа.

Ранее, на встрече с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость увеличения производства передовых вооружений, включая беспилотники "Ланцет".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #новости #россия 2022
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россия производит в семь раз больше боеприпасов, чем Запад
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Большой флаг Украины, запущенный ВСУ с целью пиара в Донецк, упал в поле
32
Сотрудники ЧВК Вагнер выложили видео с высадкой бойцов на задание в республике Мали
2
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
12
В мировой сети опубликовали новые фотографии секретного американского бомбардировщика B-21
2
Уралвагонзавод возобновил производство «летающего» танка – абсолютно новый модернизированный Т-80БВМ
3
Ноутбуки с SSD PCIe 5.0 появятся в продаже в конце следующего года
+
Apple представила новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro
4
Дрон-камикадзе «Ланцет» оформил прямое попадание по очередной гаубице M777
+
Steam исполнилось 20 лет
+
Xiaomi выпустит MIUI 15 более чем на 100 устройствах
+
GTA VI не будет стоить 150 долларов и требовать 750ГБ свободного места
7
Немецкие БПЛА Vector впервые применены ВСУ для атак на территорию России
5
Румынские фермеры угрожают заблокировать порты и таможню из-за украинского зерна
1
SSD и HDD придется потесниться - представлена первая в мире керамическая память
9
Пушка Д-20 сбила гусеницу у Challenger 2 и позволила расчету ПТРК "Корнет" окончательно добить танк
1
Дрон-камикадзе Герань получил отечественную антенну «Комета-М» и невосприимчив к системам РЭБ ВСУ
+
Росатом начал крупнейшую атомную стройку в мире - АЭС «Аккую» в Турции
6
Китай устанавливает рекорд с пушкой Гаусса: 700 км/ч за 0,05 сек.
2
Яндекс Маркет: предзаказ на iPhone 15 Pro откроется по цене 206 990 рублей
3
Наиболее полный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 15 на Android 14
1

Популярные статьи

Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
12
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
14
ГАЗ-18 – первая советская малолитражка с коробкой-автоматом
1
Операция "Наполеон": довольно бюджетный приключенческий фильм из Исландии
2
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
25
США осудили поставку Россией истребителей Су-30СМЭ военному правительству Мьянмы
11
Выбираем практичный вертикальный пылесос в 2023 году: нюансы и советы
2
Apple представила семейство iPhone 15 и Apple Watch Series 9
5
Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
47
Благодаря Starfield число подписчиков Xbox Game Pass выросло до 37 млн. человек
9

Сейчас обсуждают

Redneck_prm
07:28
спорткар, суперкар, гиперкар - это всего-лишь маркетинговые термины. и судить о том, соответствует ли ему машина можно только по тому, как она продается.
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
-[]-
07:20
Или не стоит. )))
Три четверти опрошенных геймеров утверждают, что видеоигры улучшили их жизнь
zens
07:17
так нет на западе таких аэропланов которые могли бы составить конкуренцию СУшке. Довольствуйтесь тем, что дают, опять же скоро списанные ф-16 подгонят. Хоть и старые, но на пару тройку вылетов хватит,...
Украина просит у Запада истребители, которые могут составить конкуренцию Су-35
Виктор Кузнецов
07:08
Я читал ещё в 14м году при Порошенко этот завод сдали на металлолом. Там стоял не доделанный Антей и все самолеты на этом закончились
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
Михаил Авраменко
07:05
Зато очень приятно смотреть как у этого недоумка перманентно подгорает от того как его любимый Салорейх методично разносит в клочки армия РФ :-)
В Британии призвали КНДР прекратить поставлять оружие в Россию
DODEM
07:02
Ещё настоящий спорт-кар не проедет в лесу, а Нива проедет.
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
Вадим Берёзкин
06:46
Даже боюсь представить, куда автор дел свободные 5 см от разницы в ширине "гроба" и его "компактного корпуса"... Наверное ручку с карандашом положил на это место. 4000-5000-7000 оборотов, а автор про...
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
Руслан
06:43
Сойдёт, я больше к автономности склоняюсь чем к функционалу. Дачиков пусть наставят в часы чисто для измерений, а пережовывать инфу пусть будет смарт, выводить графики, подсчет и т.д. Звонить и писать...
Раскрыты внешний вид и цена часов Huawei WATCH GT 4: размеры часов составят от 41 мм до 46 мм
Псье Миздюкович
06:26
Антабусам с некоторой и очень высокой вероятностью может помочь только психоделическая психотерапия, которая как раз-таки у нас вне закона(((
Как перевоспитывали алкоголиков и боролись с алкоголизмом в СССР
qwerry
06:22
Что за бред и мода сравнивать стоковые автомобили с супер и гиперкарами? Я уж про конструктивную разницу не говорю и про разницу в стоимости молчу.
Почему понятия "Спорткар" и "Электромобиль" плохо совместимы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем