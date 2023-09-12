Белый дом прокомментировал расследование против Байдена

Республиканцы продолжают утверждать, что имеют на руках доказательства, свидетельствующие о коррупционных действиях президента США Джо Байдена, и что он должен быть подвергнут процедуре импичмента. Несмотря на это, официальный представитель Белого дома по контролю и расследованиям, спецпомощник президента Ян Сэмс, утверждает обратное.

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Сэмс подчеркивает, что республиканцы проводят расследование в отношении американского лидера уже целых девять месяцев, однако так и не предоставили общественности никаких конкретных доказательств. В своих заявлениях они даже признали, что у них нет убедительных доказательств. "Они обещали провести голосование по импичменту, но теперь отказываются от этой идеи, понимая отсутствие необходимой поддержки. Это может рассматриваться как попытка экстремальных политических моментов", - заявил представитель Белого дома.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти настаивал на проведении голосования по началу расследования в рамках процедуры импичмента американского президента. В свою очередь, Белый дом активно готовится к возможному началу этого расследования.

Председатель комитета по надзору палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер выразил уверенность в том, что голосование по объявлению импичмента против президента США Джо Байдена может состояться уже в середине сентября.