В Кремле оценили смену внешнеполитического курса США в случае избрания Трампа

Согласно заявлению Дмитрия Пескова, официального представителя Кремля, в интервью "Известиям", он выразил мнение, что в случае избрания Дональда Трампа главой государства, не следует ожидать значительных изменений во внешнеполитическом курсе США.

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Песков утверждает, что внешнеполитический курс Вашингтона всегда характеризовался стабильностью и сохранением основных принципов.

"Нам хорошо известны ключевые принципы внешней политики США, и европейские страны, подверженные воздействию Вашингтона, также это осознают. Следовательно, полагать, что результаты выборов в Америке приведут к существенным изменениям, было бы неразумно", - подчеркнул Песков.

Тем не менее, Песков не исключил возможность определенных "нюансов", но по его словам, на данный момент нет признаков готовности Вашингтона к кардинальным изменениям.

Следует отметить, что ранее было принято решение исключить Дональда Трампа, бывшего президента США, из возможного участия в выборах главы государства в соответствии с 14-й поправкой к Конституции, которая отнимает у "повстанцев" право занимать государственные должности.