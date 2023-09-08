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Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё, но не будет менять позицию
В Турции рассказали о давлении из-за Конвенции Монтрё

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Конвенция Монтрё, регулирующая ограничения на проход военных кораблей через Черное море, ставит Турцию перед давлением, особенно в свете дискуссий о возможности установления альтернативного маршрута для транспортировки украинского зерна после того как Российская Федерация вышла из сделки по зерну. Несмотря на это давление, официальные источники в Анкаре подтверждают, что Турция не намерена менять свою позицию и продолжит соблюдать положения Конвенции Монтрё.

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Собеседник, предоставивший информацию РИА Новости, отмечает, что давление на Турцию существовало с момента ее официального объявления о соблюдении пунктов Конвенции Монтрё. Однако он отказывается раскрывать страны, оказывающие это давление.

Важно отметить, что в декабре 2022 года НАТО также усилила давление на Турцию в попытке добиться пересмотра ее позиции относительно Конвенции Монтрё, которая регулирует проход через проливы Босфор и Дарданеллы и запрещает военным кораблям использовать эти маршруты.

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