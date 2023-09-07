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Байден разочарован тем, что не сможет провести переговоры с Си Цзиньпином на G20
Байден разочаровался отсутствием Си Цзиньпина на G20

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Президент Соединенных Штатов, Джозеф Байден, выразил глубокое разочарование из-за невозможности провести встречу с лидером Китая, Си Цзиньпином, на предстоящем саммите Группы двадцати (G20) в Индии. Эту информацию подтвердил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. В ответ на вопросы журналистов о том, чувствует ли глава Белого дома разочарование из-за отсутствия китайского лидера на саммите, Кирби подчеркнул, что Джозеф Байден с нетерпением ожидал возможности встречи с Си Цзиньпином.

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Предварительно было объявлено, что Джозеф Байден не намерен пропускать саммит G20, даже несмотря на положительный тест на COVID-19 у его супруги.

Планируемый саммит G20 состоится 9-10 сентября в Нью-Дели. Российскую делегацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, в то время как Китай будет представлен премьер-министром Госсовета Ли Цяном из Пекина.

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