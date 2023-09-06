Британия объявит ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Глава МВД Великобритании, Суэлла Браверман, сделала значимое заявление, которое может иметь далеко идущие последствия. В соответствии с информацией, предоставленной агентством ТАСС и ссылкой на "Би-би-си", правительство Великобритании планирует включить российскую частную военную компанию "Вагнер" в список организаций, признанных террористическими.

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Браверман подчеркнула, что деятельность ЧВК "Вагнер" на Украине и в Африке воспринимается как "угроза глобальной безопасности". В ближайшее время это предложение официально представят в парламенте. Если оно будет принято, члены "Вагнера" автоматически станут незаконными на территории Великобритании.

Важно отметить, что в Великобритании оказание поддержки данной военной компании и публичное одобрение ее деятельности станут уголовными преступлениями. Максимальное наказание за такие нарушения закона составляет 14 лет лишения свободы.

Это заявление вызвало реакцию не только внутри страны, но и за ее пределами. Представители министерств внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии ранее выразили требование к Белоруссии о вынужденном покидании территории частной военной компанией "Вагнер".