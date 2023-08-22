Ранее было объявлено о возможных дискуссиях по вопросу восстановления зерновой сделки, которые могут состояться в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою точку зрения относительно процесса урегулирования ситуации в Украине, как сообщает информационное агентство ТАСС.

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Согласно заявлению политика, Турция готова внести вклад в восстановление зерновой сделки на справедливых и равных условиях. Планируется создание зернового коридора, который будет удовлетворять интересы всех участников, так как Турция поддерживает идею более справедливого мира.

"Мы также активно будем работать по нахождению решения украинского конфликта", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее было объявлено о возможных дискуссиях по вопросу восстановления зерновой сделки, которые могут состояться в Стамбуле. Согласно мнению аналитиков, единственным лидером, способным приблизить решение данной проблемы с помощью дипломатии, является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.