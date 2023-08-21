Филиппо заявил о возможном отказе Нидерландов поставлять Киеву истребители F-16

Украинская армия может столкнуться с возможным отказом со стороны Нидерландов по вопросу передачи истребителей F-16. Флориан Филиппо, известный французский политик и лидер партии "Патриоты", заявил в своем аккаунте в Twitter, что такой сценарий становится реальным при условии смены политической власти.

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По его словам, Марк Рютте, текущий премьер-министр Нидерландов, намеревается уйти в отставку после своего обещания о поставке истребителей в Киев. Филиппо выразил уверенность в том, что на предстоящих досрочных парламентских выборах, запланированных на 22 ноября, партия "Партия свободы" может одержать победу и решить о том, чтобы оставить истребители F-16 в своем распоряжении. Он утверждает, что такой шаг будет способствовать укреплению мира.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах Нидерландов по поставке 42 истребителей F-16 стране. Зеленский подчеркнул, что это лишь начало сотрудничества между странами в области оборонной сферы.