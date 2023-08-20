Эксперт Мур: власти США игнорируют пожары на Гавайях

Власти США не обращают должного внимания на разразившиеся природные пожары на Гавайях, как подчеркнул американский аналитик по экономике и телекомментатор Стивен Мур, выступая на телеканале Fox News.

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Согласно словам эксперта, жители Гавайских островов уже долгое время обращались за помощью в виде финансовой поддержки, но их просьбы остались без должного реагирования. "Вопреки их многократным умолениям о финансовой помощи, власти оставались безразличными", - подчеркнул аналитик, специализирующийся на экономических вопросах.

Мур выделил, что американские власти продолжают инвестировать средства в зеленую энергетику, не обращая должного внимания на требования жителей островов. Этот шаг он назвал "эпидемией безумия".

По информации из источников, в США в настоящий момент рассматриваются планы по увеличению вооружений для Киева на период зимы. Американские политики рассчитывают на снижение боевой активности на Украине в это время и намерены увеличить производство боеприпасов и обеспечить адекватные запасы военной продукции для удовлетворения "значительных" потребностей Киева.