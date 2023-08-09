Госдеп: обещанного Россией африканским странам бесплатного зерна недостаточно

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованное на сайте дипломатического ведомства, подчеркнуло, что обещанного Москвой бесплатного зерн для африканских стран недостаточно для решения возникшей проблемы. Блинкен указал, что предложение России о поставке зерна представляет собой лишь незначительную долю от необходимого объема, и оно не способствует остановке роста цен.

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Это не компенсирует изъятие с рынка миллионов тонн зерна, что оказывает негативное влияние на развивающиеся страны. Госсекретарь добавил, что в ходе зерновой сделки было экспортировано 20 миллионов тонн зерна, в то время как предложение России касается лишь 50 тысяч тонн.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении участия страны в сделке 17 июля, отметив, что Турция не выполнила свою часть договоренности, что привело к данному шагу.