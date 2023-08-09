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Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованное на сайте дипломатического ведомства, подчеркнуло, что обещанного Москвой бесплатного зерн для африканских стран недостаточно для решения возникшей проблемы. Блинкен указал, что предложение России о поставке зерна представляет собой лишь незначительную долю от необходимого объема, и оно не способствует остановке роста цен.
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Это не компенсирует изъятие с рынка миллионов тонн зерна, что оказывает негативное влияние на развивающиеся страны. Госсекретарь добавил, что в ходе зерновой сделки было экспортировано 20 миллионов тонн зерна, в то время как предложение России касается лишь 50 тысяч тонн.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении участия страны в сделке 17 июля, отметив, что Турция не выполнила свою часть договоренности, что привело к данному шагу.