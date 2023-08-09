Райдер не уточнил сроки решения о поставке Украине снарядов с обедненным ураном

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки в настоящее время не уточняет временные рамки для принятия решения относительно поставок боеприпасов с обедненным ураном в Киев для использования в американских танках Abrams, передаваемых Украине. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Пентагона, Патрик Райдер, в ходе информационного брифинга, цитируя агентство ТАСС.

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"В настоящий момент у меня нет возможности предоставить информацию о каком-либо виде боеприпасов для танков", - отметил Райдер, отказавшись предпринимать догадки по этому вопросу.

Касаясь атаки Украины на гражданские суды в России, он воздержался от деталей, однако подтвердил, что ознакомлен с этой ситуацией. Райдер подчеркнул, что Вашингтон продолжает активно поддерживать украинские власти в стремлении к контрнаступлению. Он также добавил, что на текущий момент у него нет информации относительно использования беспилотных летательных аппаратов за линией фронта.

Телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты одобрили отправку первой партии американских танков Abrams в Украину. Ранее стало известно, что начало передачи американских танков ожидается в сентябре, после того как часть техники будет направлена в Германию для прохождения модернизации. После завершения этой процедуры первая партия танков будет передана украинской армии.