В США согласовали отправку Украине первой партии танков Abrams

Сообщение от телеканала CNN информирует, что Соединенные Штаты Америки утвердили отправку первой партии танков Abrams в Украину. Согласно заявлению начальника отдела закупок американской армии, Дага Буша, помимо танков, в состав поставки войдут необходимые боеприпасы, запасные детали и специализированное оборудование для технического обслуживания и ремонта.

реклама

Ожидается, что начало передачи американской военной техники Украине произойдет в сентябре текущего года.

По информации издания, до отправки танков на Украину, часть этой техники будет направлена в Германию для проведения процесса модернизации. После завершения данной процедуры первая партия танков будет передана украинской армии. Предварительно было объявлено, что американские власти планируют завершить обучение украинских военнослужащих по управлению танками M1A1 Abrams к концу текущего лета.