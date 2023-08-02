Фотографии новой украинской машины для разминирования, разработанной в Харькове, появились в интернете. Машина обезвреживает противопехотные и противотанковые мины, имеет простую конструкцию и низкие затраты на производство, эксплуатацию и ремонт

В интернете появились фотографии новой украинской машины для разминирования, разработанной в Харькове. Её создали местные конструкторы, и министерство экономики Украины опубликовало эти фото. Машина уже получила сертификат для серийного производства и может обезвреживать противопехотные и противотанковые мины. Основные её преимущества – простота конструкции и доступная стоимость производства, эксплуатации и ремонта.

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На данный момент украинские производственные мощности могут выпускать всего две такие машины в месяц, что недостаточно для выполнения больших задач, нужных украинской армии. Ещё существует опасность, что место производства может подвергнуться российским ракетным ударам.

Демонстрация фотографий машины для разминирования – важный шаг для показа того, что Украина способна создавать свою военную технику, а не только покупать её у Запада.