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Чехия расширяет свою атомную энергетическую программу
Какие новые реакторы запускают и какие инвестиции планируют

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Из последних новостей из Праги следует, что Чехия активно стремится расширить использование атомной энергии в своем энергетическом секторе. Недавно в стране был запущен новый исследовательский реактор ВР-2, разработанный с целью служить учебным пособием для будущих студентов-ядерщиков. Заметно, что за сравнительно небольшой срок - менее десяти лет после начала проекта в 2014 году на Факультете ядерных наук и физической инженерии Чешского технического университета в Праге - реактор был полностью построен и запущен, что свидетельствует о серьезных усилиях страны в развитии этой области.

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Однако пражские власти не останавливаются на достигнутом. В мае текущего года был объявлен тендер на расширение атомной электростанции Темелин, добавление к ней два новых генератора мощностью 2056 МВт каждый. Эти генераторы, спроектированные российской компанией "Гидропресс", были введены в эксплуатацию еще в 2000 и 2002 годах. Теперь Чехия намерена вложить около 160 миллионов долларов в строительство этих новых генераторов в Темелине в течение периода с 2028 по 2030 годы.

Не менее значимым событием станет строительство нового реактора в Дукованах. Чешская республика получила предложения от трех групп - французской EDF, южнокорейской KHNP и западной Westinghouse Electric - на строительство нового реактора на этой электростанции. Официальные лица прогнозируют, что процесс выбора подрядчика завершится к сентябрю текущего года. Новый реактор в Дукованах будет иметь мощность 1200 МВт и планируется ввод его в эксплуатацию в 2036 году. Этот проект будет стоить около 6 миллиардов евро, что сделает его крупнейшей инвестицией в современной истории Чешской республики.

Чешские власти выделяют большое внимание модернизации и обновлению своих атомных электростанций. Они надеются продолжать использовать ядерную энергию в стране еще как минимум 60 лет, для чего планируют внедрить улучшения как на электростанции Темелин, так и на Дукованах. По мнению экспертов, исследовательский реактор ВР-2 в Чешском техническом университете также окажет положительное влияние на развитие ядерной энергетики в стране, предоставляя новые экспериментальные и учебные возможности для будущих специалистов. Этот проект оценивается примерно в 360 000 долларов.

Чехия стремится диверсифицировать свой энергетический микс и обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение на долгие годы вперед. В данный момент около 36% электроэнергии в стране производится на атомных электростанциях Темелин и Дукованы. CEZ, крупнейшая энергетическая компания Чехии, активно работает над развитием ядерной энергетики и надеется продолжать успешное сотрудничество с мировыми лидерами в этой области. Богдан Зронек, директор подразделения атомной энергетики CEZ, заявил, что компания намерена выбрать подрядчика для проекта Темелин с двумя генераторами к началу 2024 года, что подчеркивает серьезность и эффективность подхода к развитию атомной энергетики в Чехии.

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