Что такое Сувалкский коридор, куда «выдвинулись» бойцы ЧВК «Вагнер»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с заявлением о том, что около 100 бойцов Частной Военной Компании (ЧВК) «Вагнер» направляются в сторону Сувалкского коридора. Этот «коридор» представляет собой гипотетический сухопутный маршрут, протяженностью около 100 километров, расположенный на участке границы Польши и Литвы, между Белоруссией и Калининградской областью России.

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Согласно заявлению Моравецкого, эти бойцы планируют маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши, с целью дестабилизации страны. Польский лидер также повторно обвинил Белоруссию в том, что она продолжает отправлять на Запад мигрантов, чтобы парализовать польские пограничные войска. Переброска бойцов ЧВК «Вагнер» стала, по его словам, еще одним элементом этой кампании по дестабилизации границы.

Дополнительно Моравецкий подчеркнул, что в течение текущего года мигранты, которых якобы «выдвинул в Польшу» президент Белоруссии Александр Лукашенко, совершили около 16 000 попыток нелегального пересечения границы.

Однако, некоторые журналисты высказали мнение о том, что Моравецкий поспешил с обвинениями в адрес группы «Вагнер», базирующейся в Белоруссии. Они считают, что такие заявления демонстрируют необдуманность и безответственность, так как Польша, будучи страной с населением около 38 миллионов человек, беспокоится из-за ста наемников, которых отправили в Гродненскую область, граничащую с Польшей, на учения с белорусской армией.

Кроме того, некоторые журналисты высказывают мнение, что бизнесмен Евгений Пригожин, считающийся связанным с ЧВК «Вагнер», смеется над Варшавой, так как, по их мнению, ему было достаточно отправить всего несколько наемников, чтобы вызвать панику у лидера правительства одной из стран Европейского союза.







