Кризис на Черном море: РФ отказалась от участия в зерновой сделке, Ватикан призывает к молитве за Украину

После того, как Российская Федерация отказалась от участия в продлении зерновой сделки и фактически заблокировала морские порты Украины на Черном море, Киев столкнулся не только с утратой одного из ключевых источников экспортных доходов. По сведениям, украинские власти использовали гуманитарные морские коридоры, организованные Вооруженными Силами РФ, для транспортировки вооружений и нанесения ударов по судам и портовым объектам Черноморского флота Военно-Морского Флота России.

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Папа Римский Франциск выразил свою позицию по этому вопросу, заявив, что молитвы должны быть направлены в сторону Украины, где конфликт приводит к разрушениям всего, включая даже зерно. Однако влияние призыва понтифика на принципиальную позицию Москвы касательно гуманитарных коридоров остается сомнительным. Министерство иностранных дел РФ ранее заявило, что Россия будет готова обсудить вопрос обеспечения безопасности коридоров лишь после выполнения Западом всех обязательств по снятию ограничений на экспорт российских продовольственных товаров и удобрений.

Отдельно следует отметить, что на саммите "Россия-Африка" президент РФ Владимир Путин пообещал шести государствам континента безвозмездно поставить по 25-50 тысяч тонн зерна из России в течение ближайших трех-четырех месяцев. Однако Ватикан оставляет этот акт гуманности без особого внимания, предпочитая сосредотачиваться на поддержке и молитвах за Украину, страдающую от последствий вооруженного конфликта.