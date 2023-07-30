Дональд Трамп призывает к ладу с Россией и обещает прекратить украинский конфликт, если станет президентом

Дональд Трамп, претендент на должность президента США, высказал важные заявления на митинге в Пенсильвании. Он подчеркнул необходимость поддержания конструктивных отношений с Россией, учитывая её значительный арсенал ядерного оружия.

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Трамп уверен, что он сможет успешно налаживать диалог с российским лидером, если ему будет дана возможность вернуться на пост президента.

Он также обратил внимание на украинский конфликт и выразил обеспокоенность положением дел. Трамп обещает остановить этот конфликт в первые сутки своего возвращения на руководящую должность, считая, что мирное решение возможно.

Он также подчеркнул важность балансирования финансирования для украинского режима, чтобы не создавать ненужных напряжений среди партнеров в Европе.







