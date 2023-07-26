Ка-226Т: начало серийных поставок в 2024 году — новый шаг в развитии Российской Авиации

В 2024 году планируется начало регулярных поставок легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т. Это стало известно из документов, связанных с официальным визитом премьер-министра России Михаила Мишустина в город Улан-Удэ. Информацию передает агентство "Интерфакс".

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Вертолет Ка-226Т является современной машиной с двумя двигателями, обладающей огромным потенциалом для использования в различных силовых структурах России. Он способен выполнять полеты на высотах до 6500 метров над уровнем моря и перевозить до 1500 килограммов груза. Этот многоцелевой вертолет предназначен для широкого спектра задач, включая перевозку грузов и пассажиров, патрулирование экономических зон, мониторинг, а также осуществление поисково-спасательных и медико-эвакуационных миссий.

Отдельно стоит отметить, что сохраняются планы по организации производства вертолетов Ка-226Т на территории Индии, как сообщил генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

Также следует отметить, что в мае 2022 года главный конструктор компании "ОДК-Климов" Всеволод Елисеев сообщил о запланированном начале серийного производства турбовальных двигателей ВК-650В, которые будут использоваться в вертолетах Ка-226Т и "Ансат". Этот важный шаг также планируется осуществить в 2024 году.







