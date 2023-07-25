Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP

На саммите НАТО в литовском Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решении предоставить Украине новые, мощные дальнобойные ракеты. Конкретные детали вооружения не были уточнены, но согласно информации от Reuters, речь идет о французских ракетах с длинным названием Système de croisière conventionnel autonome à longue portée (SCALP), которые аналогичны уже используемым украинцами британским ракетам Storm Shadow. Предполагается передача около 50 таких ракет.

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Система SCALP разработана для поражения укреплённых целей, таких как бункеры, мосты, аэродромы, командные пункты и склады боеприпасов. Ракета обладает впечатляющей дальностью в 300-500 километров и отличается высокой точностью поражения. Благодаря умной системе наведения она способна маневрировать на низких высотах со скоростью, близкой к скорости звука.

Изготовление и поставка каждой ракеты SCALP обходится около миллиона евро. Однако, Россия выразила свою обеспокоенность такими поставками и предупредила о возможных контрмерах.

Важно отметить, что такое решение Франции может привести к дальнейшей эскалации конфликта в регионе, учитывая, что на момент предоставления новых ракет украинская армия находится в тупике с ходом контрнаступления. Эти ракеты предполагаются использовать только в пределах международно признанных границ Украины. Но многие эксперты, включая российских, выражают опасения, что такой шаг может усугубить ситуацию и привести к последствиям, затрагивающим все стороны конфликта.

Ситуация также осложняется тем, что российские специалисты получили уцелевшую ракету Storm Shadow после её падения и, согласно заявлениям, уже начали изучать её технические особенности. Это может создать новые вызовы для украинской армии, так как Москва получит информацию об оружии противника и, вероятно, разработает контрмеры.







