Президент Украины Владимир Зеленский призывает НАТО созвать Совет по зерновой сделке после выхода России из «Черноморской инициативы»

Важное заявление Президента Украины Владимира Зеленского появилось в его официальном Telegram-канале. В нем он сообщил о своем обращении к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой созвать Совет Украина — НАТО по вопросу зерновой сделки. Это заседание будет посвящено ситуации, возникшей после того, как Россия вышла из «Черноморской инициативы». Политик уверен, что встреча состоится в ближайшее время.

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Зеленский подчеркнул, что Украина сможет справиться с кризисом безопасности в Черном море. Он также отметил, что прошел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО по ситуации в регионе и по вопросам интеграции Украины в альянс. В результате этого обсуждения были определены шаги, необходимые для «разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора».

Ранее эксперт Цуй Хэн из Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета высказал мнение, что НАТО пока блокирует Киев в плане вступления в альянс в ближайшее время. По его мнению, украинским властям следует искать альтернативные пути разрешения конфликта с Россией.



