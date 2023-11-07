Американская комиссия по ценным бумагам и биржам (The U.S. Security and Exchange Commission, SEC) пытается найти специалиста на должность криптоэксперта. Все никак.

Американские власти столкнулись с острым дефицитом специалистов по криптовалюте. Одно из ограничений, которое накладывается на кандидата: во время работы в SEC он не сможет торговать криптовалютными активами. Перед началом работы в комиссии по ценным бумагам и биржам кандидат должен продать все свои активы. Потенциальные сотрудники категорически не хотят этого делать.

Проблема не единичная. В руки СМИ попал документ, датированный октябрем текущего года и носивший название «The Inspector General’s Statement on the SEC’s Management and Performance Challenges» («Заявление генерального инспектора о проблемах с менеджментом и работой SEC»). Там указано, что комиссия постоянно сталкивается с проблемами при найме специалистов в области криптовалют. Мало того, что потенциальных кандидатов мало, почти не из кого выбирать, ибо существует сильная конкуренция со стороны коммерческих структур, которые предлагают более внушительные зарплаты. Но главное не это: «Офис по этике SEC требует от кандидатов, чтобы они продали свои активы. Кандидаты отказываются», - указано в отчете.

реклама

Так SEC и вовсе останется без специалистов.