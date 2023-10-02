Предыдущее сообщение Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto) датируется 31 октября 2018 года.

Таинственный создатель биткоина Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), о личности которого ходят разные конспирологические теории, включая ту, что никакого г-на Накамото не существует, а биткоин создан в Агентстве национальной безопасности США, откуда в свое время сбежал Эдвард Сноуден, опубликовал первый пост за 5 лет.

Пост Сатоши Накамото в сети X (Twitter) за пару часов набрал более 1 млн просмотров и сотворил настоящую сенсацию.

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Пост имеет следующее содержание: "Биткойн — это предикатная машина. В течение следующих месяцев мы изучим различные аспекты, которые не были включены в "white paper" проекта. Все эти аспекты являются частями решения и очень важны. Некоторые из этих идей были затронуты в первые годы; сейчас самое время их экстраполировать и объяснить".

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Напомним, 31 октября 2008 года Сатоши Накамото опубликовал статью «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», в которой описал полностью децентрализованную систему электронной наличности, не требующую администрирования. В начале 2009 года он опубликовал первую версию клиентского модуля сети биткоин и запустил его работу.