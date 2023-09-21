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За одни только сутки кошеле «Binance 14», принадлежащий криптобирже Binance, потратил на газ 530 Ether, это около $843797. Данные предоставила платформа Etherscan.
В целом 21 сентрября цена газа в сети Ethereum колебалась от 6 Gwei от 332 Gwei за транзакцию. Пик как раз имеет отношение к кошельку «Binance 14». Аналитики уже обрушились с критикой в адрес инженеров Binance, которые неправильно настроили конфигурацию и установили слишком высокий уровень ставок по газу.
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Представители же криптобиржи Binance заявили, что они выполняли процесс агрегации кошелька в целях обеспечения безопасности средств пользователей.