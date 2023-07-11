Криптовалютный стратег и аналитик RektCapital провел исследование графика цен на Litecoin (LTC) и сделал выводы о его будущем курсе. Наблюдения эксперта указывают на неблагоприятные тенденции, которые могут негативно повлиять на LTC.
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RektCapital отметил, что котировки LTC не соответствуют историческим ценовым трендам. Он подчеркнул, что курс Litecoin не смог закрыть неделю выше ключевых ценовых отметок и не достиг значимых минимумов, необходимых для поддержания бычьего тренда.
Аналитик также отметил, что LTC не смог использовать уровни сопротивления в качестве новой поддержки. Это главный вывод эксперта относительно будущего курса криптовалюты на недельном таймфрейме.
RektCapital указал, что единственная надежда заключается в месячном периоде. Он отметил, что курс LTC удерживает уровни поддержки, установленные в феврале 2023 года, и это может свидетельствовать о позитивных перспективах в долгосрочной перспективе. Если эти уровни сохранятся до конца июля, это может предвещать будущий рост.
RektCapital также напомнил, что Litecoin обычно растет несколько недель перед халвингом, который запланирован на август 2023 года. Однако, по мнению стратега, ситуация может измениться, и инвесторы должны быть готовы к возрастающим рискам.
На данный момент, по состоянию на 10 июля 2023 года, котировки Litecoin (LTC) составляют $95,07. За последнюю неделю они снизились на 13,65%. Тем не менее, они по-прежнему выше на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом месяц назад. Рыночная капитализация Litecoin оценивается в $6,97 млрд, и монета занимает 10-е место в рейтинге криптовалют.