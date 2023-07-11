Курс упадет. Но может и нет. Но это не точно

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Криптовалютный стратег и аналитик RektCapital провел исследование графика цен на Litecoin (LTC) и сделал выводы о его будущем курсе. Наблюдения эксперта указывают на неблагоприятные тенденции, которые могут негативно повлиять на LTC.

реклама

RektCapital отметил, что котировки LTC не соответствуют историческим ценовым трендам. Он подчеркнул, что курс Litecoin не смог закрыть неделю выше ключевых ценовых отметок и не достиг значимых минимумов, необходимых для поддержания бычьего тренда.

Аналитик также отметил, что LTC не смог использовать уровни сопротивления в качестве новой поддержки. Это главный вывод эксперта относительно будущего курса криптовалюты на недельном таймфрейме.

RektCapital указал, что единственная надежда заключается в месячном периоде. Он отметил, что курс LTC удерживает уровни поддержки, установленные в феврале 2023 года, и это может свидетельствовать о позитивных перспективах в долгосрочной перспективе. Если эти уровни сохранятся до конца июля, это может предвещать будущий рост.

RektCapital также напомнил, что Litecoin обычно растет несколько недель перед халвингом, который запланирован на август 2023 года. Однако, по мнению стратега, ситуация может измениться, и инвесторы должны быть готовы к возрастающим рискам.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

На данный момент, по состоянию на 10 июля 2023 года, котировки Litecoin (LTC) составляют $95,07. За последнюю неделю они снизились на 13,65%. Тем не менее, они по-прежнему выше на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом месяц назад. Рыночная капитализация Litecoin оценивается в $6,97 млрд, и монета занимает 10-е место в рейтинге криптовалют.