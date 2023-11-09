Известный аналитик Колин Ву заявил, что в прошлом месяце, когда рынок криптовалют в целом продемонстрировал признаки восстановления, основные торговые площадки NFT также зафиксировали положительные результаты

Исследователь и аналитик в области криптовалют, Колин Ву, высказал важное наблюдение: в прошлом месяце, когда рынок криптовалют в целом начал проявлять признаки восстановления, торговые площадки NFT также демонстрировали положительные динамики. Объемы торгов в этом секторе продолжали уверенно расти в течение четырех недель подряд – такой сценарий впервые развернулся с начала 2023 года.

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Этот рост оказался впечатляющим: объемы сделок на рынке невзаимозаменяемых токенов выросли практически вдвое за указанный период. Интересно, что этот прирост существенно превышает увеличение стоимости ETH, что является свидетельством активизации транзакций в сети. Кроме того, Колин Ву отметил, что "цены на голубые фишки NFT также поднялись". Например, стоимость Bored Ape Yacht Club (BAYC) вернулась выше отметки в 30 ETH, а коллекция Azuki показала прирост более чем на 17% за последний месяц.

Аналитик подчеркнул, что в текущих рыночных условиях, когда рост курса ETH не превышает темпы подорожания BTC, держатели эфира не проявляют интерес к переводу своих активов в BTC. "Без использования кредитного плеча, инвестирование в рынок NFT стало более привлекательным вариантом. Это позволяет не только ожидать роста стоимости токенов, но и дает представление о бычьем рынке невзаимозаменяемых токенов".

Колин Ву убежден в устойчивости индустрии NFT, отмечая, что даже в сложных рыночных условиях ни один крупный рынок в этом секторе не претерпел краха. Он советует рассматривать данный класс активов в долгосрочной перспективе, с возможностью прибыли, сопоставимой с сегодняшними показателями в индустрии централизованных бирж (CEX).

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Проведя анализ конкурентной среды и стратегии рынка NFT, журналист подчеркнул, что фундаментальных изменений в ландшафте не произошло. Платформа Blur продолжает оставаться доминирующей, но появилось множество новых площадок, таких как OKX NFT Marketplace и Flooring Protocol.