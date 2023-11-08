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CriptoB
Власти ОАЭ будут наказывать работающие без лицензии криптовалютные компании
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) опубликовал список нарушений, за которые будет наказывать криптовалютные компании, работающие в ОАЭ

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Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) в соавторстве с Национальным комитетом по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и поддержке незаконных организаций (NAMLCFTC) выступил с публикацией перечня нарушений, за которые будут применяться санкции к компаниям в сфере криптовалют, работающим в ОАЭ. В этом перечне выделены ключевые "красные флаги", такие как оперирование без соответствующей лицензии, предложение инвесторам нереалистичных обещаний, недостаточный уровень взаимодействия с клиентами и неполное предоставление информации регулирующим органам.

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Согласно новым указаниям, все финансовые компании с лицензией, нефинансовые учреждения и профессиональные группы (DNFBP), а также лицензированные поставщики услуг виртуальных активов (VASP) обязаны докладывать надзорным органам о подозрительных криптовалютных транзакциях.

В случае, если VASP будут функционировать в ОАЭ без соответствующей лицензии, Центральный банк примет гражданские и уголовные меры. Кроме того, в отношении нарушающих компаний, их владельцев и высших руководителей могут быть применены финансовые санкции. Банк также предупреждает о том, что финансовые организации, сотрудничающие с незаконными криптовалютными платформами и сервисами, подпадут под юрисдикцию правоохранительных органов.

Управляющий ЦБ ОАЭ, Халед Мохамед Балама (Khaled Mohamed Balama), подчеркнул, что с расширением доступности цифровых активов крайне важно усилить борьбу с финансовыми преступлениями. Он призвал к активному информированию регулирующих органов о всех случаях незаконной деятельности с виртуальными активами.

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Эти новые меры представляют собой часть усилий ОАЭ по выходу из "серого списка" Группы разработки финансовых мер по противодействию отмыванию денег (FATF), в который страна была включена в марте 2022 года. Ожидается, что следующая проверка соответствия требованиям FATF пройдет в апреле-мае 2024 года. Кроме того, Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) ранее представило список платежей за лицензирование криптокомпаний. Опрос, проведенный криптобиржей KuCoin, показал, что 59% граждан ОАЭ готовы к долгосрочным инвестициям в криптовалюты, а 72% предпочитают биткоин.

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