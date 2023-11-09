FTX получила предложения более чем от 70 компаний о выкупе активов, однако впоследствии сократила список до трех претендентов

Компания FTX, владеющая обанкротившейся в ноябре прошлого года криптовалютной биржей FTX, получила более 70 предложений о покупке активов от различных организаций. Однако впоследствии компания решила сузить список потенциальных претендентов до трех.

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Среди этих трех претендентов оказались компания Bullish, принадлежащая бывшему президенту Нью-Йоркской фондовой биржи Тому Фарли, финтех-стартап Figure Technologies и венчурная компания Proof Group. Каждая из них выразила интерес к покупке активов обанкротившейся биржи FTX.

В августе текущего года FTX представила план перезапуска, включая создание новой международной торговой площадки, ориентированной на клиентов за пределами США.

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Следует отметить, что основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из серьезных пунктов обвинения. Обвинения связаны с переводом денег клиентов FTX в аффилированный хедж-фонд Alameda Research для рискованных инвестиций, политических пожертвований и приобретения недвижимости до банкротства обеих компаний в прошлом году. Предварительная дата вынесения приговора назначена на 28 марта 2024 года.