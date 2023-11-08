7 ноября в Верховную Раду Украины поступил законопроект, регулирующий налогообложение криптовалютных операций в стране

Седьмого ноября в Верховную Раду Украины поступил законопроект, направленный на урегулирование налогообложения операций с криптовалютами в стране.

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Параллельно с ним руководству парламента представили обновленную версию закона "О виртуальных активах", в которую внедрены нормы европейского регулирования MiCA, а также сопутствующие проекты о внесении изменений в разнообразные нормативные акты.

Дата первого чтения будет определена позднее, после прохождения документов через соответствующие комитеты и получения заключения научно-экспертного управления Верховной Рады.

Важно напомнить, что принятый в сентябре 2021 года закон "О виртуальных активах" не вступит в силу до внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины.

В связи с отсутствием нормативной базы, криптовалютные биржи в настоящее время не уплачивают налоги в стране. В начале июня Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку представила проект закона, предлагая установить налоговую ставку на уровне 18%.

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Ранее в Бюро экономической безопасности и финансового регулирования оценили, что за последние десять лет бюджет Украины потерял не менее 3 миллиардов гривен (примерно 81 миллион долларов) налоговых доходов от деятельности местных криптовалютных бирж.