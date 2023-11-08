Стартап Nil Foundation представил решение zkSharding, которое представляет собой ZK-Rollups с использованием технологии шардинга

Nil Foundation, стартап, соратниками которого являются ведущие инноваторы блокчейн-пространства, представил свою последнюю инновацию под названием zkSharding. Это решение, основанное на технологии ZK-Rollups с применением шардинга, открывает новый путь к масштабированию блокчейна.

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Подход zkSharding представляет собой интеграцию нескольких шардов в единый уровень исполнения (L2), сочетая в себе преимущества модульной и монолитной архитектур. Этот гибкий подход идеально подходит для децентрализованных приложений с высокой нагрузкой на данные.

Особенностью решения второго уровня zkSharding является использование технологии zkEVM и поддержка широкого спектра децентрализованных приложений.

Михаил Комаров, CEO и сооснователь Nil Foundation, отметил: "Мы с радостью представляем zkSharding Ethereum-разработчикам и считаем, что он идеально подходит для запуска высоконагруженных приложений, таких как децентрализованные секвенсоры, решения для программного доступа к данным, криптобиржи и автономные миры."

Представители стартапа утверждают, что zkSharding способен обеспечивать "безопасное масштабирование" второй криптовалюты по капитализации, обеспечивая пропускную способность в 60 000 транзакций в секунду и выше.

Идея шардинга давно является ключевой составляющей плана развития Ethereum, позволяя параллельную обработку и проверку транзакций для снижения затрат и увеличения скорости операций.

Разработчики подчеркивают, что zkSharding объединяет различные архитектурные принципы. Он состоит из основного шарда, где доказательства с нулевым разглашением аутентифицируют транзакции как часть конструкции второго уровня. В то время как субшарды служат для увеличения пропускной способности.

Nil Foundation, основанная в 2018 году, разработала протокол Proof Market, который дает блокчейнам и протоколам L1 и L2 возможность генерировать доказательства с нулевым разглашением по запросу.

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Необходимо напомнить, что в январе этого года стартап привлек $22 миллиона при оценке в $220 миллионов. Это подчеркивает интерес и доверие сообщества к перспективам zkSharding и партнерства с Nil Foundation.